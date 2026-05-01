Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 1 мая

Президент Турции принял послов пяти стран: Послы России, Филиппин, Кении, Колумбии и Перу вручили Эрдогану верительные грамоты

Генпрокуратура Стамбула начала расследование в связи с атакой Израиля на флотилию «Глобальный Сумуд»

Хакан Фидан принял высокопоставленного украинского чиновника в сфере безопасности Рустема Умерова

12 стран осудили израильское нападение на флотилию «Global Sumud» с гуманитарной помощью для Газы

Министры иностранных дел Турции и Греции обсудили нападение Израиля на флотилию

Хакан Фидан провел встречу с губернатором федеральной земли Вены Михаэлем Людвигом

Global Sumud: 20 граждан Турции задержаны Израилем

Мурат Курум встретился в Париже с генеральным секретарем ОЭСР

Гуманитарный фонд Турции доставит мясо жертвенных животных нуждающимся в 85 странах

Круизный лайнер «Astoria Grande» прибыл в Самсун

ООН назвала перехват Израилем кораблей «Global Sumud» «вызывающим крайнюю озабоченность» и призвала к соблюдению норм международного права и расширению доступа гуманитарной помощи

Греция потребовала от Израиля вывести свои корабли из региона

Решение парламента Турции: данный акт пиратства является военным преступлением, предупреждаем Израиль и призываем немедленно освободить насильно удерживаемых активистов и граждан

ЕС призвал Израиль соблюдать международное право в вопросе флотилии Global Sumud

Бурханеттин Дуран: Вмешательство Израиля в отношении Глобальной флотилии «Сумуд» - явное нарушение права

Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 601

Мистические звуки традиционной японской музыки прозвучат в Стамбуле

Спецдокладчик ООН назвала атаку Израиля на флотилию «Сумуд» «апартеидом без границ»

Каспер ван Уден выиграл пятый этап 61-го Президентского Велотура Турции

Германия и Италия призывают Израиль воздерживаться от «безответственных действий» в отношении флота «Глобал Сумуд»

Глава МИД Турции: саммит НАТО в Анкаре станет историческим шансом подтвердить единство Альянса

Трамп заявил, что «скорее всего» выведет американские войска из Испании и Италии

Омер Челик осудил нападение на Глобальную флотилию «Сумуд»

Зеленский поручил выяснить детали предложения РФ о перемирии

Токаев: Япония - одна из ключевых партнеров Казахстана в Азии

Международные СМИ призвали Израиль допустить журналистов в сектор Газа

Италия потребовала от Израиля освободить своих граждан, задержанных при захвате судов «Global Sumud»

В Душанбе начал работу Центрально-азиатский форум по безопасности

Владелец Telegraph и Politico: журналисты должны поддерживать Израиль или уйти в отставку

В МИД Ирландии сообщили о задержании ирландцев при атаке Израиля на «Global Sumud»

Израильские атаки на Газу в апреле унесли жизни 111 палестинцев

Токаев отметил развитие стратегического партнерства с Россией

Узбекистан и Чехия укрепляют взаимодействие в сферах торговли, экономики и инвестиций

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Генерал США Кейн подтвердил «поддержку России военных усилий Ирана»

Израиль расширяет зону оккупации в секторе Газа

Мир узоров в Баку: как музей ковра хранит национальное наследие

Amnesty International: Израиль распространил свои «чудовищные атаки» на морские воды

Израиль наносит удары по югу Ливана, несмотря на прекращение огня

Макрон отреагировал на шутку Карла III про французский язык в США

«Восьмерка Северной Европы и Балтики» усиливает давления на Россию

Пезешкиан: При изменении позиции США, Иран готов возобновить дипломатические переговоры

Судно с зерном, которое, как утверждается, было «вывезено РФ с Украины», не допустили в израильский порт

Израиль пригрозил новыми атаками на 15 населенных пунктов на юге Ливана

В МИД РФ заявили о необходимости запуска политического процесса в Йемене

В результате удара израильского БПЛА по повозке в Газе погибли 3 человека

В Женеве прошла конференция «Будущее журналистики в Газе»

ВС Пакистана на границе с Афганистаном нейтрализовали 13 боевиков

Глобальный флот «Сумуд» продолжает свой путь к Газе

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Украине

Глава Белого дома призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

Сибига приветствовал решение Европарламента по компенсационной комиссии для Украины

В ООН назвали «крайне тревожным» перехват Израилем флотилии, направлявшейся в Газу