Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 1 июня Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

В РФ сообщили о повреждении инфраструктуры при массированной атаке БПЛА

Зеленский: Украина за неделю подверглась атаке с применением более 2300 дронов

Во Франции из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов задержали свыше 400 фанатов

Эстония установила первые стационарные противодроновые системы на границе с РФ

МИД Украины опроверг обвинения России в атаке на Запорожскую АЭС

Лукашенко: белорусских солдат в Украине не было и не будет

Глава парламента Ирана: без гарантий прав нашего народа никакой сделки не будет

Нетаньяху отдал приказ о расширении оккупации в Ливане

Кремль: страны ЕС «делают все возможное» для продолжения конфликта в Украине

Вице-премьер Армении заявил об отсутствии у Еревана планов разрывать связи с ЕАЭС

В подконтрольной РФ части Херсонской области сообщили о пострадавших при атаке ВСУ



Лидеры Сирии и США обсудили двусторонние отношения



CENTCOM: США перенаправили почти 120 судов с начала блокады Ирана



Число жертв израильских атак в Ливане достигло 3412



МАГАТЭ зафиксировало повреждения турбинного цеха Запорожской АЭС после атаки БПЛА



Зеленский заявил об ударе по НПЗ в Саратове



Израиль нанес удар по больнице на юге Ливана, ранены 13 медиков