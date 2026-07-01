Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 1 июля

Abdulrahman Yusupov
01 Июля 2026•Обновить: 01 Июля 2026
Украина и Южная Корея обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Число жертв атак Израиля на сектор Газа достигло 73 066
В Азербайджане ограничивают использование соцсетей для лиц младше 16 лет
Зеленский сообщил о повторном ударе по центру космической связи «Дубна» в Подмосковье
В Кремле сообщили о контактах с другими странами о возможности импорта топлива
МИД Катара: представители США встретятся в Дохе не с делегацией Ирана, а с посредниками
Президент Эрдоган встретился с главой евродипломатии
Иран: разминирование Ормузского пролива входит в компетенцию Тегерана
Куртулмуш: Турция считает атаки Израиля на Ливан и Сирию нарушением международного права
ЕС выделил Украине 3,9 млрд евро на закупку беспилотников
Президент Эрдоган: виновники преступлений в Газе пытаются прикрыть свои зверства клеветой
Глава МИД Турции встретился с высокопоставленной делегацией ЕС
Главы МИД РФ и Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе
РФ призвала Исламабад и Кабул завершить вооруженный конфликт
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Украине сообщили о погибших при ударах по Запорожью
Нетаньяху проинспектировал израильские войска, участвующие в оккупации юга Ливана
Катар и Турция подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области спутниковых технологий
Зеленский: Украина и Швеция заключили соглашение о закупке истребителей Gripen E
Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 1943
РФ закрывает погранпункты на границах с Латвией, Финляндией и Эстонией
Глава MİT обсудил с президентом Ирака вопросы безопасности и сотрудничества
В ряде регионов РФ ввели ограничения на топливо
Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта достигло 4 278 человек
Верховный суд США отклонил введенные Трампом ограничения на гражданство по праву рождения