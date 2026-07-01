Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 1 июля Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Украина и Южная Корея обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Число жертв атак Израиля на сектор Газа достигло 73 066

В Азербайджане ограничивают использование соцсетей для лиц младше 16 лет

Зеленский сообщил о повторном ударе по центру космической связи «Дубна» в Подмосковье

В Кремле сообщили о контактах с другими странами о возможности импорта топлива

МИД Катара: представители США встретятся в Дохе не с делегацией Ирана, а с посредниками

Президент Эрдоган встретился с главой евродипломатии

Иран: разминирование Ормузского пролива входит в компетенцию Тегерана

Куртулмуш: Турция считает атаки Израиля на Ливан и Сирию нарушением международного права

ЕС выделил Украине 3,9 млрд евро на закупку беспилотников

Президент Эрдоган: виновники преступлений в Газе пытаются прикрыть свои зверства клеветой

Глава МИД Турции встретился с высокопоставленной делегацией ЕС

Главы МИД РФ и Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе



РФ призвала Исламабад и Кабул завершить вооруженный конфликт



В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,0



В Украине сообщили о погибших при ударах по Запорожью



Нетаньяху проинспектировал израильские войска, участвующие в оккупации юга Ливана



Катар и Турция подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области спутниковых технологий



Зеленский: Украина и Швеция заключили соглашение о закупке истребителей Gripen E



Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 1943



РФ закрывает погранпункты на границах с Латвией, Финляндией и Эстонией



Глава MİT обсудил с президентом Ирака вопросы безопасности и сотрудничества



В ряде регионов РФ ввели ограничения на топливо



Число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 2 марта достигло 4 278 человек

Верховный суд США отклонил введенные Трампом ограничения на гражданство по праву рождения





