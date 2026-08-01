Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 1 августа Ежедневный брифинг о последних событиях в Турции и мире

Турецкая TPAO получила 33% долю в лицензии на разведку нефти и газа на шельфе Болгарии



Хакан Фидан провел встречу с советником по национальной безопасности премьер-министра Великобритании



В Турции прошли рулежные испытания прототипа национального истребителя KAAN



Министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в регионе



Хакан Фидан провел встречу с премьер-министром ТРСК



Зеленский подписал Соглашение о свободной торговле с Турцией



Центр по правам человека: Израиль систематически усиливает атаки на мирных жителей Газы



В Каппадокии стартовал фестиваль воздушных шаров



В Турции стартовал конкурс марсоходов и луноходов Anatolian Rover Challenge



Турция выразила соболезнования народу Японии



В Калифорнии разбился F-35



В Узбекистане состоялся 2-й саммит Союза горнолыжных центров тюркских государств



Турецкие ученые провели исследования по изменению климата и космическим технологиям в Арктике



ХАМАС заявил о согласии на комплексное соглашение по Газе



В Канаде совершено вооруженное нападение на мечеть



В Чолпон-Ате состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана



Санчес назвал наплыв нелегальных мигрантов посягательством на территориальную целостность Испании



Лидеры Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию



Токаев: голос Центральной Азии на мировой арене звучит все громче и весомее



Президент Алиев: Азербайджан и Кыргызстан удвоят капитал совместного инвестиционного фонда до $200 млн



Шавкат Мирзиёев призвал перейти к формированию устойчивой архитектуры регионального взаимодействия



ЕС готов предоставить Испании дополнительную помощь из-за ситуации с нелегальной миграцией в Сеуте



Национальный комитет по управлению Газой заявил о готовности взять на себя ответственность за сектор



Рахмон призвал страны Центральной Азии объединить усилия перед лицом новых угроз



МИД РФ: «гибкий нейтралитет» Швейцарии гнется туда, куда ему выгодно



ХАМАС: вопрос разоружения не будет обсуждаться до выполнения Израилем условий соглашения



Испания определила приток мигрантов в Сеуту как «нападение»



Более половины нелегальных мигрантов, перебравшихся из Марокко в испанский город Сеута, вернулись обратно



Трамп не уверен в предоставлении Украине лицензии на производство ЗРК «Патриот»



«Исламский джихад»: сообщения о соглашении между палестинскими группировками и Израилем не соответствуют действительности



В городах Эрбиль, Сулеймания и Дахук в Ираке возник бензиновый кризис из-за атак Ирана



Зеленский: ВС Украины ударили по НПЗ, морскому терминалу и логистическим центрам в России



Фон дер Ляйен назвала «неприемлемыми» попытки нелегальных мигрантов попасть в Сеуту



В этом году в Пакистане силы безопасности в ходе более 40 тысяч операций уничтожили свыше 2 тысяч боевиков



Зеленский и Джэй Ди Вэнс обсудили укрепление ПВО Украины и поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot



Италия приостановила режим свободного передвижения с Испанией в связи с событиями в Сеуте



Число погибших при попытке добраться из Марокко в испанскую Сеуту выросло до 27



США внесли 43 китайские компании в «черный список» из-за принудительного труда уйгуров



В Московском регионе и Курской области РФ вводится запрет на майнинг криптовалют



Израильская армия задержала 14 палестинцев на Западном берегу реки Иордан



Американский чиновник: несоблюдение Израилем мирного плана по Газе «разочарует» Трампа



ЕС: Реализация плана по разоружению ХАМАС станет конструктивным шагом на пути к миру



Число погибших при землетрясении в японской префектуре Кумамото выросло до 35 человек



Президентские выборы в Болгарии пройдут 25 октября



В Китае в результате обрушения тоннеля погибли 4 человека



5 деталей инвестиционного плана ФИФА по проведению Чемпионата мира, разделившего мировой футбол



Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии возросло до 36 человек



В Минобороны РФ заявили о переходе двух поселков под контроль российской армии



КСИР: два судна остановлены после удара при попытке пройти через Ормузский пролив



В Wildberries сообщили о пожаре на логистическом объекте в Волгограде после атаки БПЛА



Кувейт нейтрализовал иранские дроны в своем воздушном пространстве



В Индии в результате обрушения части здания погибли 9 человек



Армия Израиля подорвала десятки домов на юге Ливана

