Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 1 августа

Турецкая TPAO получила 33% долю в лицензии на разведку нефти и газа на шельфе Болгарии
Хакан Фидан провел встречу с советником по национальной безопасности премьер-министра Великобритании
В Турции прошли рулежные испытания прототипа национального истребителя KAAN
Министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в регионе
Хакан Фидан провел встречу с премьер-министром ТРСК
Зеленский подписал Соглашение о свободной торговле с Турцией
Центр по правам человека: Израиль систематически усиливает атаки на мирных жителей Газы
В Каппадокии стартовал фестиваль воздушных шаров
В Турции стартовал конкурс марсоходов и луноходов Anatolian Rover Challenge
Турция выразила соболезнования народу Японии
В Калифорнии разбился F-35
В Узбекистане состоялся 2-й саммит Союза горнолыжных центров тюркских государств
Турецкие ученые провели исследования по изменению климата и космическим технологиям в Арктике
ХАМАС заявил о согласии на комплексное соглашение по Газе
В Канаде совершено вооруженное нападение на мечеть
В Чолпон-Ате состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана
Санчес назвал наплыв нелегальных мигрантов посягательством на территориальную целостность Испании
Лидеры Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию
Токаев: голос Центральной Азии на мировой арене звучит все громче и весомее
Президент Алиев: Азербайджан и Кыргызстан удвоят капитал совместного инвестиционного фонда до $200 млн
Шавкат Мирзиёев призвал перейти к формированию устойчивой архитектуры регионального взаимодействия
ЕС готов предоставить Испании дополнительную помощь из-за ситуации с нелегальной миграцией в Сеуте
Национальный комитет по управлению Газой заявил о готовности взять на себя ответственность за сектор
Рахмон призвал страны Центральной Азии объединить усилия перед лицом новых угроз
МИД РФ: «гибкий нейтралитет» Швейцарии гнется туда, куда ему выгодно
ХАМАС: вопрос разоружения не будет обсуждаться до выполнения Израилем условий соглашения
Испания определила приток мигрантов в Сеуту как «нападение»
Более половины нелегальных мигрантов, перебравшихся из Марокко в испанский город Сеута, вернулись обратно
Трамп не уверен в предоставлении Украине лицензии на производство ЗРК «Патриот»
«Исламский джихад»: сообщения о соглашении между палестинскими группировками и Израилем не соответствуют действительности
В городах Эрбиль, Сулеймания и Дахук в Ираке возник бензиновый кризис из-за атак Ирана
Зеленский: ВС Украины ударили по НПЗ, морскому терминалу и логистическим центрам в России
Фон дер Ляйен назвала «неприемлемыми» попытки нелегальных мигрантов попасть в Сеуту
В этом году в Пакистане силы безопасности в ходе более 40 тысяч операций уничтожили свыше 2 тысяч боевиков
Зеленский и Джэй Ди Вэнс обсудили укрепление ПВО Украины и поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot
Италия приостановила режим свободного передвижения с Испанией в связи с событиями в Сеуте
Число погибших при попытке добраться из Марокко в испанскую Сеуту выросло до 27
США внесли 43 китайские компании в «черный список» из-за принудительного труда уйгуров
В Московском регионе и Курской области РФ вводится запрет на майнинг криптовалют
Израильская армия задержала 14 палестинцев на Западном берегу реки Иордан
Американский чиновник: несоблюдение Израилем мирного плана по Газе «разочарует» Трампа
ЕС: Реализация плана по разоружению ХАМАС станет конструктивным шагом на пути к миру
Число погибших при землетрясении в японской префектуре Кумамото выросло до 35 человек
Президентские выборы в Болгарии пройдут 25 октября
В Китае в результате обрушения тоннеля погибли 4 человека
5 деталей инвестиционного плана ФИФА по проведению Чемпионата мира, разделившего мировой футбол
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1 в Японии возросло до 36 человек
В Минобороны РФ заявили о переходе двух поселков под контроль российской армии
КСИР: два судна остановлены после удара при попытке пройти через Ормузский пролив
В Wildberries сообщили о пожаре на логистическом объекте в Волгограде после атаки БПЛА
Кувейт нейтрализовал иранские дроны в своем воздушном пространстве
В Индии в результате обрушения части здания погибли 9 человек
Армия Израиля подорвала десятки домов на юге Ливана