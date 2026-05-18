Церемония подписания прошла с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе

Утвержден итоговый прием работ по модернизации ж/д Баку-Тбилиси-Карс Церемония подписания прошла с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе

В понедельник, 18 мая, в Баку подписан Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабда до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс



Церемония подписания прошла с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Свои подписи под документом поставили министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



Как сообщили азербайджанским госСМИ в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), данным документом были подтверждены завершение и итоговый прием работ по модернизации, осуществленных по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Это событие также ознаменовалось началом работы совместного предприятия ООО BTKI Railways, созданного дочерними компаниями АЖД и ООО «Железная дорога Марабда-Карцахи» в целях обеспечения эффективного управления линией БТК.