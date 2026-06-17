Стихийные бедствия, спровоцированные метеорологическими и климатическими факторами, сегодня являются одной из главных причин переселения людей

Усиление климатической миграции требует принятия превентивных мер Стихийные бедствия, спровоцированные метеорологическими и климатическими факторами, сегодня являются одной из главных причин переселения людей

Стихийные бедствия и экологические изменения, спровоцированные метеорологическими и климатическими факторами, на сегодняшний день являются одной из главных причин переселения людей. Об этом в беседе с корреспондентом «Анадолу» сказал профессор Мурат Тюркеш, член совета директоров Центра прикладных исследований и политики в области изменения климата Университета Богазичи.

Собеседник агентства указал на необходимость принятия единой концепции «климатических мигрантов» на глобальном уровне со стороны ООН.

Тюркеш подчеркнул, что климатические катастрофы являются основной причиной перемещения людей из своих домов по всему миру.«Согласно данным за 2008-2023 годы, около 73,5% вынужденных мигрантов по всему миру переселились из-за погодных и климатических катаклизмов. 17,5% перемещений провоцируется вооруженными конфликтами и насилием. Традиционные геофизические катаклизмы, включая землетрясения и оползни, выступают причиной примерно 9% миграций»,-рассказал собеседник агентства.

По его словам, Юго-Восточная Азия, страны Африки к югу от Сахары и Центральная Америка входят в число главных мировых очагов климатической миграции.

Профессор привлек внимание и к продолжению процесса миграции из стран с низким уровнем дохода в развитые государства, в котором экономическое неравенство и климатические изменения выступают главными катализаторами. Он пояснил, что люди покидают родные регионы в поисках безопасности, стабильности и более высокого качества жизни.

Мурат Тюркеш рассказал, что в 2024 году стихийные бедствия привели к 45,8 миллионам новых внутренних перемещений по всему миру.

Он добавил, что наводнения и штормы являются главными причинами климатической миграции, на которые суммарно приходится более 96% всех перемещений, вызванных внезапными природными катастрофами.

По словам ученого, ожидается, что экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, в будущем будут способствовать росту масштабов глобального переселения людей.

«Согласно прогнозам, к 2050 году изменение климата вынудит 216 миллионов человек стать внутренними мигрантами. При худшем сценарии эта цифра может достичь 1 миллиарда человек к 2100 году. Для предотвращения кризиса требуются превентивные действия ООН, ЕС и других региональных организаций»,-резюмировал профессор.