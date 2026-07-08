Глава Еврокомиссии заявила о продолжении помощи Киеву в укреплении противовоздушной обороны и интеграции оборонных производств

Урсула фон дер Ляйен и Зеленский обсудили поддержку Украины и подготовку к зиме Глава Еврокомиссии заявила о продолжении помощи Киеву в укреплении противовоздушной обороны и интеграции оборонных производств

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре.

В сообщении, опубликованном в аккаунте социальной сети американской компании X, фон дер Ляйен отметила, что встретилась с Зеленским на полях саммита НАТО, подчеркнув, что Европейский союз сохраняет приверженность поддержке Украины в защите ее воздушного пространства.

Глава Еврокомиссии заявила, что дополнительная помощь, направленная на укрепление систем противовоздушной обороны и возможностей по перехвату ракет, уже готовится.

«Наши команды работают в тесном сотрудничестве, интегрируя оборонные отрасли, чтобы обеспечить быстрое и серийное производство», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, в ходе встречи с Зеленским также обсуждались подготовка к зимнему периоду в энергетической сфере и общие стратегические цели.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что конечной целью является «свободная и суверенная Украина внутри Европейского союза», добавив: «Шаг за шагом, открывая один за другим кластеры переговорных глав, мы достигнем этой цели».