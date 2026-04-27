Урсула фон дер Ляйен: зависимость от ископаемого топлива ставит Европу в уязвимое положение Председатель Европейской комиссии считает, что еще рано снимать санкции с Ирана, за их введением стоят веские причины.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость от импортных ископаемых видов топлива создает серьезную уязвимость и ставит Европу в невыгодное положение.



Выступая на семинаре Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в Берлине, фон дер Ляйен отметила: «Важно осознавать, что в среднесрочной перспективе наша сильная зависимость от импортных ископаемых видов топлива делает нас уязвимыми. С начала кризиса на Ближнем Востоке мы заплатили на 27 миллиардов евро больше за импорт газа и нефти, не получив ни одной дополнительной молекулы энергии».



Подчеркнув необходимость сокращения этой зависимости, фон дер Ляйен добавила: «Каждый киловатт-час энергии, произведенный в Европе, — это вклад в экономическую стабильность, доступные цены и независимость Европы».



По ее словам, Европа столкнулась со вторым крупным энергетическим кризисом за четыре года: «В 2022 году президент России Владимир Путин перекрыл поставки газа, а теперь на повестке дня стоит Ормузский пролив».



Говоря о мерах, которые необходимо принять в краткосрочной перспективе, фон дер Ляйен добавила, что помощь должна быть целенаправленно предоставлена тем слоям населения, которые в ней больше всего нуждаются, и что эти меры должны осуществляться в рамках общеевропейской координации.



Она считает, что благодаря этому Европа сможет сохранить свою рыночную мощь и предотвратить появление собственных конкурентов в глобальном масштабе.



Коснувшись также соглашений о свободной торговле, подписанных ЕС с другими странами, фон дер Ляйен подчеркнула, что Союз обладает самой обширной сетью свободной торговли в мире и что каждое соглашение укрепляет стратегическую независимость Европы.



Призвав к увеличению инвестиций в оборонную сферу, фон дер Ляйен заявила, что Европа обязана достичь уровня, позволяющего ей защищаться от внешнего давления.



«Сильная европейская оборона необходима в условиях растущих военных угроз и гибридных атак», — сказала политик.



Ссылаясь на пункт 7 статьи 42 Договора о ЕС, фон дер Ляйен указала, что обязательство о взаимной помощи между странами-членами уже действует, и что главный вопрос заключается в том, как и с какими возможностями это обязательство будет реализовано.

Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость устранения пробелов в потенциале в таких областях, как противовоздушная оборона, беспилотные летательные аппараты (БЛА) и кибербезопасность.



Председатель Европейской комиссии сказала, что еще рано снимать санкции с Ирана, за их введением стоят веские причины.



Обратив внимание на отношение иранского руководства к собственному народу, фон дер Ляйен заявила, что это является одной из основных причин, по которым международное сообщество ввело санкции против Ирана.



Она подчеркнула, что для снятия санкций в Иране необходимы коренные изменения, и что в нынешних условиях еще рано предпринимать такой шаг.