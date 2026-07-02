Председатель Европейской комиссии выступила с заявлениями на пресс-конференции с Пашиняном

Урсула фон дер Ляйен: Армения получит 18 млн евро от ЕС на диверсификацию торговли Председатель Европейской комиссии выступила с заявлениями на пресс-конференции с Пашиняном

Армения вскоре получит 18 млн евро на укрепление и диверсификацию своей торговли. Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Ереване по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Поздравив Пашиняна с победой на выборах, фон дер Ляйен отметила, что по мере сближения Армении с ЕС, укрепляется и внутренняя сплоченность всего Южного Кавказа.

Председатель Еврокомиссии напомнила о том, что мирное соглашение стало исторической вехой. «Это важнейший шаг, который этот регион сделал за последние годы. Не менее важно и продолжение нормализации отношений с Турцией. Эти решения требовали политической смелости и лидерства», - заявила она.

Фон дер Ляйен указала на огромную отдачу от недавно принятых решений, отметив, что открытие границ преобразит экономическое будущее Армении.

Она напомнила, что накануне в Азербайджане объявила о новом пакете в размере 200 млн евро для поддержки мира через развитие транспортных связей, с помощью чего планируется привлечь до 2 млрд евро инвестиций в проекты в области транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры по всему Южному Кавказу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также напомнила, что анонсировала новую программу «Мир через взаимосвязанность» на сумму 20 млн евро для приграничных общин. Программа направлена на улучшение повседневной жизни людей в приграничных регионах Армении и Азербайджана.



«Я знаю, что Армения по-прежнему сталкивается с серьезным экономическим давлением, исходящим от России. Откровенно говоря, это не что иное, как экономическое принуждение. Когда давление на наших партнеров усиливается, ЕС наращивает свою поддержку», - заявила Фон дер Ляйен.

Она добавила, что Армения вскоре получит дополнительные 18 млн евро для укрепления и диверсификации своей торговли», пояснив, что эти средства помогут повысить экспортный потенциал армянских предприятий.

Фон дер Ляйен отметила, что 18 млн евро являются завершающей частью пакета поддержки в размере 52 млн евро, объявленного в июне.

Она обратила внимание на предложение о так называемых «автономных торговых мерах» для Армении. «Эти меры либерализуют почти 80 % армянского экспорта в ЕС. Это означает, что 80 % вашей торговли с нами теперь будет осуществляться беспошлинно», - пояснила Фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что таким образом Армения сможет перенаправить свою продукцию, которая в значительной степени зависела от российского рынка, на рынок ЕС, насчитывающий 450 млн потребителей.

В письменном заявлении по итогам встречи также сообщается, что ЕС усилит поддержку Армении в укреплении экономической устойчивости, диверсификации торговли и углублении связей с Союзом.