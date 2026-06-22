Уолтер Миньоло: исламофобия - современное продолжение нарратива, созданного колониализмом

Исламофобия не является новым явлением, а ее корни уходят к началу европейского колониализма. Об этом заявил один из ведущих мировых деколониальных мыслителей Уолтер Миньоло.

По его словам, «исламофобия- это продолжающееся в иных условиях продолжение ориентализма».

Профессор литературы кафедры романских языков и литератур Университета Дьюка в США Уолтер Миньоло в беседе с «Анадолу» оценил связь между исламофобией, колониализмом, медиа и деколонизацией.

Мыслитель подчеркнул, что для понимания современных предубеждений в отношении мусульман необходимо смотреть не только на текущие политические события, но и на историю европейского колониализма. По его мнению, исламофобия является частью более широкого механизма «производства врага».

- Мусульман позиционировали «как врагов»

Миньоло отметил, что 1492 год стал поворотным моментом: именно тогда началась колонизация Американского континента, а мусульмане и евреи были изгнаны из Испании. По его словам, эти два события стали критически важными для формирования современного мира.

Он заявил, что с этого периода христианство в Европе начало контролировать нарратив: сначала мусульмане и евреи, а затем преимущественно мусульмане стали позиционироваться как «другие» и «враги».

Миньоло также утверждает, что нынешняя антироссийская риторика в Европе производится по схожей логике. «Сейчас мы сталкиваемся не только с исламофобией. В Европе также весьма заметна русофобия. В разные периоды на первый план выходят разные враги, однако сам механизм не меняется», - сказал он.

По словам Миньоло, особенно в XIX веке ислам стали отождествлять с арабской идентичностью, что сделало невидимым этническое многообразие исламского мира. Он отметил, что в процессе секуляризации роль религии в общественной сфере ослабла, однако мусульман начали представлять в рамках единой «арабской идентичности». В этот же период, добавил он, евреев стали определять не столько как религиозную, сколько как этническую общность.

- Исламофобия - продолжение ориентализма

Миньоло заявил, что мысль эпохи Просвещения определяла Европу как центр цивилизации, а восточные общества представляла отсталыми и иррациональными. По его словам, этот подход со временем воспроизводился в разных формах.

«Возникновение ориентализма одновременно является возникновением исламофобии. Исламофобия - это продолжающееся в иных условиях продолжение ориентализма», - сказал Миньоло.

Он отметил, что многие современные предубеждения в отношении мусульман имеют корни именно в этом историческом взгляде. «Ислам был одной из важнейших религий-соперниц христианства. Изгнание мусульман из Испании и колониальная экспансия обеспечили превосходство христианства. После этого сторона, контролировавшая нарратив, продолжила демонизацию ислама», - заявил он.

- Роль медиа

Говоря о распространении исламофобии, Миньоло подчеркнул важную роль медиа. По его мнению, в последние годы мейнстримные СМИ превратились из структур, которые информируют, в структуры, которые стремятся убеждать.

Он заявил, что во время таких критических событий, как вторжение в Ирак, официальные медиа выстраивали более тесные отношения с государствами и крупными компаниями. В то же время независимые медиаплатформы, по словам Миньоло, предлагали альтернативные точки зрения.

Мыслитель отметил, что социальные сети имеют как положительное, так и отрицательное влияние. С одной стороны, они затрудняют глубокое мышление, с другой - играют важную роль в донесении до мировой общественности информации о многих событиях, в том числе о происходящем в Газе.

Миньоло подчеркнул, что деколонизация это не только политическая или академическая борьба, но и процесс, в центре которого находятся медиа.

По его словам, английский язык сегодня стал основным инструментом глобального обращения знаний. «Английский сегодня функционирует почти как доллар. Чтобы участвовать в глобальных дискуссиях, чаще всего вы вынуждены использовать английский», - сказал он.

- Борьба с исламофобией это одновременно процесс деколонизации

Миньоло подчеркнул, что борьба с исламофобией является важной частью деколонизации. По его словам, мусульманам необходимо создавать собственные нарративы. «То, что должны сделать мусульмане, это сместить нарратив, который производит исламофобию», - сказал он.

Миньоло указал на важность развития разных форм производства знания и альтернативных исторических нарративов. «Главный вопрос - изменить историю. Все зависит от того, с какой точки вы начинаете рассказ. Если ваша отправная точка - Запад, то возникающий нарратив будет исламофобским. Но если ваша отправная точка - ислам, тогда вы сможете рассказать другую историю и объяснить, почему Запад произвел идею исламофобии», - заявил он.

Миньоло отметил, что усиление разных перспектив за пределами западноцентричных нарративов является одной из главных целей деколонизации. По его словам, на данный момент единственным поселенческо-колониальным государством в мире является Израиль. «Колониализм как поселенческий колониализм завершился, но колониализм присутствует повсюду. Сейчас единственным поселенческо-колониальным государством является Израиль», - сказал Миньоло.

Он также заявил, что исламофобия усилилась вместе с существованием Израиля, и это, по его словам, частично объясняет и вопрос Ирана.

Миньоло подчеркнул, что проблема связана не только с тем, что Иран является мусульманской страной. По его словам, важную роль играют и другие факторы: Иран не следует правилам Запада, обладает большими запасами нефти и препятствует реализации проекта Нетаньяху о «Великом Израиле».

События в Газе Миньоло прямо назвал геноцидом. Он отметил, что не является единственным, кто использует это понятие, и что многие также называют происходящее именно так.

По словам Миньоло, исторический опыт геноцидов против коренных народов и африканцев в XVI веке помогает понять смысл происходящего сегодня. Он также указал на оценки Международного суда ООН и доклады правозащитных организаций, добавив, что многие авторитетные ученые и мыслители также квалифицируют происходящее в Газе как геноцид.

Миньоло подчеркнул, что говорит об истории матрицы колониальной власти. По его словам, важно понять, как эта история была создана в XVI веке, как она трансформировалась со временем и как продолжает существовать среди нас сегодня.

Мыслитель отметил, что процесс деколонизации прежде всего начинается с понимания человеком самого себя. Главный вопрос, по словам Миньоло, - изменить историю.