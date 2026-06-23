Трагедия в пригороде Майами произошла ранним утром 24 июня 2021 года

Унесшее около 100 жизней обрушение жилкомплекса в США началось задолго до катастрофы Трагедия в пригороде Майами произошла ранним утром 24 июня 2021 года

Обрушение жилого комплекса Champlain Towers South в пригороде Майами Серфсайд (штат Флорида, США), унесшее 98 жизней, началось за три недели до катастрофы.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на итоги расследования Национального института стандартов и технологий США (NIST).

Разбирательство установило, что в начале июня 2021 года из-за дефектов конструкции и коррозии не выдержали соединения между колоннами гаража и опорной плитой бассейна, запустив разрушительный процесс

По данным расследования, разрушение стартовало под зоной бассейна, где из-за изначально слабой прочности провалились два узла соединения гаражных колонн

В течение следующих трех недель из-за образовавшейся просадки нагрузка на другие элементы здания начала перераспределяться. Бетонные перекрытия начали трескаться, а внутренние деформации росли незаметно для жителей.

Трагедия в Сёрфсайде, унесшая жизни 98 человек, произошла ранним утром 24 июня 2021 года. Фешенебельный 13-этажный жилой комплекс Champlain Towers South, построенный в 1981 году, состоял из 270 квартир.