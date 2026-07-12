Умер сенатор-республиканец США Линдси Грэм

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм умер в возрасте 71 года.

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма просит молиться за него и уважать его частную жизнь в этот невероятно тяжелый период», - сообщил офис Грэма на странице сенатора в социальной сети американской компании Х.

Президент США Дональд Трамп молниеносно отреагировал на внезапную смерть влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма.

​​​​​​​«Сенатор Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался. Он всегда неустанно трудился и был настоящим американским патриотом. Нам будет его очень не хватать. Подробности и информация о церемонии прощания будут опубликованы позднее. Очень печально!» — написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Линдси Грэм был сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина с 2003 года. С 2019 года он также являлся председателем сенатского комитета по судебной системе. Имел степень доктора юриспруденции и долгое время служил военным юристом в ВВС США.

Регулярно выступал соавтором законопроектов о масштабных антироссийских санкциях. Был сторонником жесткого силового давления на Иран и последовательно поддерживал военные действия Израиля.