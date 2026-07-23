Итамар Бен-Гвир ворвался на территорию исламской святыни в сопровождении полиции и группы фанатично настроенных евреев по случаю дня траура Тиша бе-Ав

Ультраправый министр Израиля совершил очередную провокацию в отношении мечети «Аль-Акса» Итамар Бен-Гвир ворвался на территорию исламской святыни в сопровождении полиции и группы фанатично настроенных евреев по случаю дня траура Тиша бе-Ав

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир совершил очередную провокацию в отношении мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.



Бен-Гвир ворвался на территорию исламской святыни в сопровождении полиции и группы фанатично настроенных евреев по случаю дня траура Тиша бе-Ав, который в еврейской традиции считается днем памяти о разрушении храмов.

«В день Тиша бе-Ав мы вспоминаем разрушение. Но мы также видим огромный прогресс на Храмовой горе (так в иудейской традиции называют территорию, где расположена мечеть «Аль-Акса»). Посмотрите, что здесь происходит. Евреи молятся, чувствуют себя хозяевами этого места. Такого раньше никогда не было», - сказал он.

Отмечается, что в утренние часы более 1,3 тыс. фанатично настроенных евреев под предлогом Тиша бе-Ав вошли на территорию мечети «Аль-Акса».

В иудаизме Тиша бе-Ав считается днем памяти о разрушении Храмов — в 586 году до н. э. и в 70 году н. э. Ежегодно в этот день фанатично настроенные евреи совершают рейды на территорию «Аль-Аксы», тогда как палестинская сторона расценивает подобные действия как провокацию и нарушение исторического и правового статуса исламской святыни.

Итамар Бен-Гвир ранее уже неоднократно совершал подобного рода провокации в отношении мечети «Аль-Акса».