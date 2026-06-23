Пока в Ливане существует «Хезболла», о выводе Израиля из зоны безопасности в Ливане, включая холм Шакиф, речи быть не может - заявил ультраправый министр Безалель Смотрич

Ультраправый министр: Израиль не собирается выводить войска из Ливана Пока в Ливане существует «Хезболла», о выводе Израиля из зоны безопасности в Ливане, включая холм Шакиф, речи быть не может - заявил ультраправый министр Безалель Смотрич

Израильский ультраправый министр Безалель Смотрич, заявив, что переговоры между США и Ираном их не касаются, утверждал, что они будут «решительно» продолжать военные действия в Ливане.



В интервью армейскому радио Смотрич сказал, что пока правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху остается у власти, они не будут выводить войска из оккупированного юга Ливана: «Этого точно не произойдет. Пока в Ливане существует «Хезболла», о выводе Израиля из зоны безопасности в Ливане, включая холм Шакиф, речи быть не может».



Смотрич, выступающий за роспуск «Хезболлы», добавил: «(Хезболла) не должна быть частью ливанского правительства и не должна обладать никакой военной силой или потенциалом, представляющим угрозу для Израиля. Только после этого можно будет обсуждать новые меры безопасности».



Министр, утверждающий, что одного лишения «Хезболлы» оружия недостаточно и что необходимо лишить её также политического влияния в Ливане, продолжил словами: «Пока (Хезболла) обладает какой-либо силой, способной угрожать северу Израиля, и пока мы у власти, никакого вывода войск не будет».

Когда же его спросили о возможном давлении со стороны США в рамках мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном с целью вывода израильских войск в соответствии с требованиями Ирана, Смотрич ответил, что переговоры между США и Ираном их не касаются и они будут решительно продолжать свои атаки в Ливане.



•⁠ ⁠Переговоры между Ираном и США в Швейцарии



Первый раунд переговоров между Ираном и США, проходивших в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана, завершился 21 июня.



В ходе переговоров были обсуждены технические детали реализации 14-пунктного протокола о взаимопонимании.



В совместном заявлении министерств иностранных дел стран-посредников — Катара и Пакистана — сообщалось, что стороны «достигли соглашения о создании комитета высокого уровня для контроля за политическими аспектами посреднических усилий» в соответствии с подписанным протоколом о взаимопонимании.

Стороны согласовали «дорожную карту», направленную на достижение окончательного соглашения в течение 60 дней.



В то же время иранские официальные лица заявили, что в переговорах по прекращению конфликта в Ливане, который по-прежнему находится под израильской оккупацией, достигнут прогресс. Сообщается, что в Ливане будет создан новый механизм для наблюдения за соблюдением перемирия, и Иран направит в этот механизм своего представителя.



Планируется, что делегации Ирана и США продолжат технические переговоры.



Один из американских официальных лиц заявил, что Командование Центральных сил США (CENTCOM) запустило «механизм» для наблюдения за соблюдением перемирия и ситуацией «конфликта» в Ливане.