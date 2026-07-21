«Нынешняя ситуация, при которой между Ираном и США продолжаются ограниченные столкновения, является для нас наиболее правильной и наилучшей», - Бецалель Смотрич

Ультраправый министр: Израиль не намерен участвовать в ударах США по Ирану «Нынешняя ситуация, при которой между Ираном и США продолжаются ограниченные столкновения, является для нас наиболее правильной и наилучшей», - Бецалель Смотрич

Нынешняя ситуация, при которой между США и Ираном продолжается ограниченное противостояние, является для Израиля наиболее благоприятной. Тель-Авив не намерен напрямую принимать участие в ударах по Ирану. Об этом заявил ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, выступая на мероприятии, посвященном 21-й годовщине эвакуации крупнейшего незаконного еврейского поселения Гуш-Катиф в секторе Газа.

Министр отметил, что Израиль не намерен принимать непосредственное участие в военных действиях против Ирана.

«Нынешняя ситуация, при которой между Ираном и США продолжаются ограниченные столкновения, является для нас наиболее правильной и наилучшей. Мы не намерены втягиваться в это», — сказал Смотрич.

Ранее израильский телеканал i24News сообщил, что администрация США на данном этапе намерена не привлекать Израиль к ударам по Ирану.

Между тем израильские СМИ сообщили, что Вашингтон готовится в ближайшие дни расширить масштабы воздушной операции против Ирана и в этой связи уже начал переброску на Ближний Восток дополнительных истребителей наряду с самолетами-заправщиками.

Вашингтон и Тегеран 14 июня подписали Исламабадское соглашение, предусматривавшее 60-дневный переговорный процесс для достижения окончательного урегулирования конфликта, вызванного ударами США и Израиля по Ирану.

Однако 8 июля американские военные возобновили удары по Ирану, после чего Тегеран в ответ атаковал американские военные базы в соседних странах.





