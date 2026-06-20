Все три экс-президента Украины, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко публично отказались от польских наград

Украинские политики массово отказались от высших государственных наград Польши Все три экс-президента Украины, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко публично отказались от польских наград

Украинские политики массово отказались от высших государственных наград Польши в знак протеста против решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.



Польша пошла на этот шаг из-за присвоения одним из подразделений ВСУ почетного наименования «имени героев УПА».

Президент Украины Владимир Зеленский отправил орден Белого Орла обратно в Польшу, поблагодарив поляков за поддержку в войне.



МИД Украины подчеркнул, что решение о почетном названии для бригады было продиктовано исключительно военными нуждами и памятью о сопротивлении общему врагу в настоящем, а не желанием оскорбить польский народ.



- Лишение Зеленского высшей награды Польши

Решение о лишении высшей награды Польши было принято президентом Каролем Новроцким в связи с тем, что 26 мая Зеленский подписал указ, которым присвоил отдельному центру спецопераций «Север» почетное наименование «Героев УПА».

По словам президента, для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия остается прежде всего формированием, ответственным за жестокие преступления, совершенные против польских граждан во время Второй мировой войны.

«Не менее 100 тысяч польских граждан были убиты УПА только потому, что были поляками, евреями или представителями других меньшинств», - цитирует сайт президента Навроцкого.

По мнению, Навроцкого, «присвоение одному из украинских военных подразделений названия, отсылающего к преступникам из УПА, имеет значение, выходящее далеко за рамки внутренних дел Украины».

Глава польского государства подчеркнул, что лишение Зеленского ордена Белого орла не направлено против украинского народа и не меняет политику Польши, которая поддерживает и продолжит поддерживать Украину в ее войне с Россией.