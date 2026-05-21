Украинские дети изучают турецкий язык в тени войны При зачислении новых учеников первым выбором почти всегда становится турецкий язык, - директор Киевской гимназии восточных языков №1 Оксана Проскура

Украинские дети продолжают изучать турецкий язык в Киевской гимназии восточных языков №1 на фоне продолжающейся войны, начавшейся в 2022 году.

Так, около 100 из 900 учащихся гимназии продолжают обучение турецкому языку.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) занимается ремонтом и оснащением классов, а также модернизацией зала, необходимого для развития и проведения культурных мероприятий. В учебном заведении представлены рисунки учеников, посвященные Турции.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» директор Киевской гимназии восточных языков №1 Оксана Проскура рассказала, что уже 11 лет возглавляет учебное заведение, где обучают семи восточным языкам.

«Турецкий язык — первый выбор»

«При зачислении новых учеников турецкий язык становится первым выбором практически для всех. Кто-то увлекается турецкой культурой, кто-то отдыхал в Турции вместе с семьей. У всех остались теплые воспоминания», — сказала Проскура, отметив, что учебные классы получают значительную поддержку со стороны Турции.

Директор гимназии подчеркнула, что помощь Турции в военное время имеет для учебного заведения огромную ценность, так как играет ключевую роль в образовательном процессе.

По словам Проскуры, сотрудничество с Турцией в образовательной сфере развивается очень активно. Среди украинских дипломатов, работающих в Турции, есть и выпускники гимназии, - сказала она.

Проскура также сообщила, что гимназия направляет учеников в университеты Турции, тогда как часть украинских студентов, находящихся в Турции, продолжает обучение дистанционно из-за конфликта.

Гимназия считает свою роль в качестве «моста» между двумя странами особенно важной, указала Проскура, рассказав о сотрудничестве в сфере образования.

Одна из учениц гимназии, 13-летняя Анастасия, сообщила, что заинтересовалась турецким языком после поездки в Турцию.

По словам девочки, она побывала в Анкаре, Стамбуле, Анталье, и очень любит пахлаву и кебаб.

Анастасия отметила, что 19 мая ученики гимназии исполнили государственные гимны двух стран и научились танцевать халай.

14-летняя Оля, которая также изучает турецкий язык, рассказала, что была в Анкаре и Измире, а в будущем хочет стать юристом.

Еще один ученик, Максим, заявил, что вместе с друзьями изучает новые турецкие слова, а также знакомится с историей Турции.