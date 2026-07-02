Зафиксировано поражение целей на глубине до 900 км на территории РФ, тогда как разработчик заявляет о потенциальной дальности в 3000 км

Украинские дальнобойные ракеты Flamingo оказались в центре внимания после недавних атак Зафиксировано поражение целей на глубине до 900 км на территории РФ, тогда как разработчик заявляет о потенциальной дальности в 3000 км

Применение Украиной собственных крылатых ракет большой дальности «Фламинго» (Flamingo) для ударов вглубь российской территории вновь привлекло внимание к характеристикам этого вооружения.

На протяжении длительного времени после начала российско-украинского конфликта в 2022 году Украина стремилась получить от европейских стран и США ракеты, способные достигать регионов РФ, расположенных на большой отдаленности от линии боев, включая Москву.

Страны Запада в разное время поставляли Украине некоторые виды ракет, такие как ATACMS, Storm Shadow и SCALP, однако ограничивали их применение по российской территории. Со временем украинским силам иногда удавалось использовать эти ракеты против России, хотя и нерегулярно.

Стремясь полностью обойти данные ограничения, украинское руководство, очевидно, сосредоточило усилия на развитии собственного оборонно-промышленного комплекса в этом направлении. Достигнув значительного прогресса в производстве беспилотных технологий, Украина теперь привлекла внимание применением ракет Flamingo. При этом официальных данных об участии западных стран в разработке этого вооружения пока не поступало.

Заявленная дальность достигла 950 километров

Согласно открытым источникам, Украина впервые применила ракеты Flamingo в августе 2025 года. Однако при атаке 13 ноября 2025 года эта ракета была запущена всего на 170 километров вглубь российской территории. 12 февраля 2026 года Украина увеличила дальность, использовав Flamingo в ударе по цели на глубине около 500 километров.

По данным украинских официальных лиц, наиболее дальними целями, пораженными с помощью Flamingo, стали атака на завод в Чебоксарах (административный центр Республики Чувашия) 10 июня и удар по заводу «Титан-Баррикады» в Волгограде 26 июня.

Завод «Титан-Баррикады» находится примерно в 400 километрах от границы с Украиной, тогда как завод в Чебоксарах расположен на расстоянии около 900 километров.

Хотя точный район пусков этих ракет неизвестен, даже при измерении от Киева расстояние до Москвы (около 700 км) уже находится в зоне досягаемости Flamingo. Таким образом, заявленная зона поражения охватывает значительную часть населения России.

Какова реальная дальность?

Официальные данные Украины указывают на максимальную зафиксированную дальность около 900 километров, а руководители компании-производителя Fire Point заявляют, что дальность ракет «Фламинго» достигает 3000 километров.

Если эта информация верна, то в зону поражения украинских сил попадают все западные регионы России, включая Санкт-Петербург и Москву, а также часть восточных территорий.

Официальных данных о количестве произведенных ракет Flamingo нет. Согласно информации из открытых источников и аналитических каналов в соцсетях, из 39 примененных ракет Flamingo 6 поразили свои цели.

Украинские официальные лица пока не делали подробных заявлений о характеристиках ракеты, однако президент Владимир Зеленский публиковал видеозаписи атак с использованием Flamingo, что расценивается как сигнал о наращивании применения этих ракет в будущем.

Боеголовка и стоимость

Согласно информации на сайте компании, боеголовка ракеты Flamingo весит около 1 тонны, что вдвое превышает вес боеголовки американских ракет Tomahawk.

В конструкции ракет широко используется углепластик, что обеспечивает малую радиолокационную заметность.

Среди ключевых преимуществ компания называет возможность переоборудовать списанные авиационные реактивные двигатели в силовую установку, а также конструкцию, позволяющую использовать бомбы советского производства.

Длина ракеты составляет около 12–14 метров, а стоимость оценивается производителем в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн долларов. По данным компании, максимальная скорость Flamingo достигает 950 км/ч, время подготовки к пуску составляет от 20 до 40 минут, а продолжительность полета может достигать 4 часов.