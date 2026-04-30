Украинские военные будут на передовой не более 2 месяцев Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, которые выполняют задачи на передовой

Отныне пребывание военнослужащих ВС Украины на позициях должно длиться не более 2 месяцев с последующей обязательной ротацией.

Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в условиях доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий.

Существенно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу.

«С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае», - отметил главком.

Он отметил, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.

Ротации должны планироваться заблаговременно, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств.