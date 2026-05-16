Служба безопасности Украины отметила, что совместно с другими составляющими Сил безопасности и обороны организовала очередную репатриацию

Украинские власти сообщили о возвращении тел 528 погибших военных Служба безопасности Украины отметила, что совместно с другими составляющими Сил безопасности и обороны организовала очередную репатриацию

528 тел (останков) погибших военнослужащих Украины возвращены в страну в рамках очередных репатриационных мероприятий, сообщает Служба безопасности Украины в Телеграме.

Отмечается, что СБУ совместно с другими составляющими Сил безопасности и обороны организовала очередную репатриацию.

"Возвращение погибших стало результатом совместной и скоординированной работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при Службе безопасности Украины, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Министерства обороны Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что за каждой такой операцией стоит сложная межведомственная работа, направленная на возвращение погибших военнослужащих домой и обеспечение возможности их семьям достойно проститься с родными.

В ближайшее время следственные органы совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

В СБУ подчеркнули, что работа по возвращению тел погибших военнослужащих продолжается.