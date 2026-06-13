Сообщается, что в удар по терминалу «Таманьнефтегаз» был нанесен военными Центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с ССО и ГУР

Украина сообщила об ударе по терминалу «Таманьнефтегаз» и нефтяному объекту под Волгоградом Сообщается, что в удар по терминалу «Таманьнефтегаз» был нанесен военными Центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с ССО и ГУР

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о нанесении удара по нефтегазовому терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что в удар был нанесен военными Центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с ССО (Силами специальных операций) и ГУР (Главным управлением разведки).

«Он является крупнейшим на юге РФ комплексом по перевалке сжиженных углеводородов. Беспилотники СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала», – говорится в сообщении.

Утверждается, что пожары также бушуют в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры «Таманьнефтегаза». «Под удар попали и позиции российской ПВО, которая прикрывала объект», - отметили в СБУ. «Российский нефтегазовый комплекс – это источник финансирования войны против Украины» , – добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что «этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район».

«В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь», - написал глава региона в соцсети.

Между тем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины в Волгоградской области РФ «поразили цех подготовки и перекачки нефти в районе населенного пункта Котово».

Губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров ранее сообщил об отражении атаки БПЛА на регион.

«В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается», - сообщил он.