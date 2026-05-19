Украина принесла извинения Эстонии за инцидент с БПЛА Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал ситуацию со сбитием беспилотника над Эстонией

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал ситуацию со сбитием беспилотника над Эстонией во вторник, 19 мая. Об этом он написал в соцсети американской компании Х.

Тихий заявил, что «Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в сторону Балтии, используя средства радиоэлектронной борьбы».

«Москва делает это намеренно, совмещая это с усиленной пропагандой. Мы приносим извинения в Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты», – подчеркнул спикер МИД.

Он отметил, что Украина продолжает поддерживать тесное сотрудничество между специализированными учреждениями, чтобы выяснить суть каждого случая и найти способы их предотвращения, в частности, при непосредственном участии украинских экспертных групп.

«Мы еще раз подчеркиваем, что – вопреки утверждениям российской пропаганды – ни Эстония, ни Латвия, ни Литва или Финляндия никогда не разрешали использовать их воздушное пространство для ударов по России. Более того, Украина никогда не просила о таком использовании», – подчеркнул Тихий.

Также он заявил, что Москва «не имеет права винить» Украину, страны Балтии или Финляндию в «последствиях своих действий и своей войны».

Во вторник, 19 мая, в Эстонии сбили с румынского истребителя, вероятно, «заблудившийся» украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу — это первый случай, когда сбили такой аппарат над территорией страны.

Во вторник в районе полудня истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил над озером Выртсъярв залетевший в Эстонию беспилотник. По словам министра обороны страны Ханно Певкура, информация о гражданском ущербе на данный момент отсутствует.

Как сообщил Певкур, информация о дроне, летящем в направлении юга Эстонии, поступила от Национальных вооруженных сил Латвии. Его движение также зафиксировали эстонские радары.

Силы обороны Эстонии разослали оповещение о воздушной угрозе, его получили жители как юга Эстонии, так те, кто находился в Таллине. Уведомление о возможной угрозе в воздушном пространстве во вторник днем получили и жители восточных районов Латвии.

По предварительной информации, беспилотник, пересекший границы Латвии и Эстонии, был украинским. Подобные дроны несколько раз падали на территории стран Балтии, в частности, 7 мая один из них врезался в нефтехранилище в Резекне. Пока что в этих инцидентах никто не пострадал.