Украина принесла извинения Эстонии за инцидент с БПЛА

Abdulrahman Yusupov, Ekip
19 Май 2026•Обновить: 19 Май 2026
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал ситуацию со сбитием беспилотника над Эстонией во вторник, 19 мая. Об этом он написал в соцсети американской компании Х.
Тихий заявил, что «Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в сторону Балтии, используя средства радиоэлектронной борьбы».
«Москва делает это намеренно, совмещая это с усиленной пропагандой. Мы приносим извинения в Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты», – подчеркнул спикер МИД.
Он отметил, что Украина продолжает поддерживать тесное сотрудничество между специализированными учреждениями, чтобы выяснить суть каждого случая и найти способы их предотвращения, в частности, при непосредственном участии украинских экспертных групп.
«Мы еще раз подчеркиваем, что – вопреки утверждениям российской пропаганды – ни Эстония, ни Латвия, ни Литва или Финляндия никогда не разрешали использовать их воздушное пространство для ударов по России. Более того, Украина никогда не просила о таком использовании», – подчеркнул Тихий.
Также он заявил, что Москва «не имеет права винить» Украину, страны Балтии или Финляндию в «последствиях своих действий и своей войны».
Во вторник, 19 мая, в Эстонии сбили с румынского истребителя, вероятно, «заблудившийся» украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу — это первый случай, когда сбили такой аппарат над территорией страны.
Во вторник в районе полудня истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил над озером Выртсъярв залетевший в Эстонию беспилотник. По словам министра обороны страны Ханно Певкура, информация о гражданском ущербе на данный момент отсутствует.
Как сообщил Певкур, информация о дроне, летящем в направлении юга Эстонии, поступила от Национальных вооруженных сил Латвии. Его движение также зафиксировали эстонские радары.
Силы обороны Эстонии разослали оповещение о воздушной угрозе, его получили жители как юга Эстонии, так те, кто находился в Таллине. Уведомление о возможной угрозе в воздушном пространстве во вторник днем получили и жители восточных районов Латвии.
По предварительной информации, беспилотник, пересекший границы Латвии и Эстонии, был украинским. Подобные дроны несколько раз падали на территории стран Балтии, в частности, 7 мая один из них врезался в нефтехранилище в Резекне. Пока что в этих инцидентах никто не пострадал.