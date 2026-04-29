Украина призвала Израиль арестовать судно с «краденым зерном» Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига

Киев хочет арестовать судно "Панормитис", которое могло перевозить «краденое украинское зерно».

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети американской компании Х

По его словам, для этого Тель-Авиву был отправлен запрос.

Он отметил, что украинская сторона официально обратилась к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры.

«Это не "Twitter-дипломатия", а вполне конкретный правовой и дипломатический запрос о международной правовой помощи, который требует ответа. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями»,– написал Сибига.

Таким образом он ответил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару, который 27 апреля заявил, что дипломатические отношения не ведут в соцсетях или в СМИ, а "обвинения не являются доказательствами".



