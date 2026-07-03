Глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи с польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве предложил Польше пакет антикризисных мер.

«В 2022 году, в самый тяжелый для нас час, Польша первой протянула руку помощи Украине, оказав беспрецедентную поддержку. Украина глубоко ценит это и всегда будет глубоко благодарна», - написал Сибига в соцсети американской компании X.

Глава МИД отметил, что Украина остается открытой для равноправного и честного диалога.

«Я предложил комплекс антикризисных мер. Он предусматривает начало консультаций между нашими министерствами иностранных дел, организацию встречи историков-экспертов по вопросам Второй мировой войны, которые принимали участие в польско-украинском съезде историков в мае, а также обращение к религиозным лидерам обеих стран с просьбой использовать их авторитет в нашем двустороннем диалоге», - сказал Сибига.

Глава украинской дипломатии указал, что Украина уважает историю других и ожидает такого же подхода к своей истории.

«Мы отметили, что за последние полтора года был достигнут значительный прогресс в преодолении деликатных вопросов нашего исторического прошлого. Эксгумации были разблокированы, а работа исторического конгресса возобновлена. Украина и в дальнейшем будет выдавать разрешения на поисковые и эксгумационные операции. Я еще раз подтвердил Радеку, что выбор названия воинской части украинскими военными не имел антипольского подтекста. Мы уважаем историю других и ожидаем от наших партнеров такого же подхода к нашей собственной истории и независимости», – отметил министр.

Сибига сообщил, что отдельно проинформировал коллегу и польскую делегацию о ситуации на фронте.

«Я получил заверения, что Польша и впредь будет решительно поддерживать Украину в укреплении наших оборонных возможностей. Мы подробно обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями в преддверии саммита НАТО в Анкаре. Наши дискуссии также были сосредоточены на сотрудничестве между украинскими и польскими компаниями, в частности на совместных проектах по восстановлению Украины. Мы отметили, что конференция URC 2026 в Гданьске прошла весьма успешно и оказала положительное влияние на развитие делового сотрудничества между нашими странами», - сказал он.

Кроме того, по словам главы МИД, обсуждалась тема расширения таможенных процедур для граждан и предприятий, а также развития инфраструктуры пограничных пунктов.

«Хочу поблагодарить Радека за откровенный и конструктивный разговор. Наша задача как дипломатов — поддерживать диалог и использовать все инструменты дипломатического арсенала для решения проблем», - добавил он.