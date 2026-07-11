Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по плавсредствам противника в акватории Азовского моря - говорится в сообщении генштаба ВСУ

Украина поразила 21 российский танкер в Азовском море Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по плавсредствам противника в акватории Азовского моря - говорится в сообщении генштаба ВСУ

По данным украинских военных, в рамках новой операции по снижению военно-экономического потенциала России в Азовском море поражено 21 судно, которые Россия, по утверждениям Киева, использует для военной логистики и обхода санкций.

Вооруженные силы Украины в ночь на субботу, 11 июля, провели новую военную операцию в Азовском море, нанеся удары по десяткам судов, которые Россия использует для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, что обеспечивает ей поступление средств для финансирования войны против Украины.

Об этом говорится в говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Telegram.

«В рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по плавсредствам противника в акватории Азовского моря. Так, поражен 21 танкер Российской Федерации. Украинские военные поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд», - сообщает генштаб.



Согласно этой информации, на данный момент степень повреждений и окончательные результаты операции уточняются.