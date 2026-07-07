Украина подписала соглашение по беспилотникам с Эстонией и Нидерландами Документы подписаны в рамках саммита НАТО в Анкаре

7 июля в рамках саммита НАТО, который проходит в эти дни в столице Турции в Анкаре Украина заключила оборонные соглашения в формате Drone Deal с Эстонией и Нидерландами, а также готовит аналогичное соглашение с Канадой. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Документы предусматривают развитие совместного производства дронов, оборонных технологий и средств защиты воздушного пространства.



По его словам, это уже девятое подобное соглашение для Украины.

Президент подчеркнул, что к этому формату присоединяется всё больше партнёров, что открывает новые возможности для совместного оборонного производства, обмена экспертизой и обеспечения прозрачности экспорта вооружений.

«Вместе мы строим новую архитектуру безопасности. Именно с Данией мы начинали совместное производство в Украине в рамках датской модели, и вполне справедливо, что теперь Дания получит доступ к украинскому экспорту оружия, проверенного войной», — добавил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стороны обсудили укрепление украинской ПВО и развитие европейской системы противодействия баллистическим угрозам.

Соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal было подписано с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом во время встречи в Анкаре.

«Это соглашение — не только путь к более тесному сотрудничеству между нашими странами. Это шаг и сигнал доверия, ведь мы заключаем такое соглашение с очень близким другом, и это имеет огромное значение. Мы будем развивать совместное военное производство на территории обеих стран, в частности важных средств защиты воздушного пространства», — сказал Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и президент Владимир Зеленский подписали в кулуарах саммита НАТО соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Об этом глава правительства Нидерландов сообщил в социальной сети американской компании X.

Йеттен заявил, что соглашение с Украиной создает основу для широкого, структурного сотрудничества между странами в сфере совместного производства дронов и более широкого сотрудничества в оборонной сфере.

По словам премьера Нидерландов, соглашение позволит учиться друг у друга, обмениваться инновациями и совместно наращивать производство.

"Наша поддержка Украины приносит результаты и остается жизненно важной. Мы не должны сдаваться и должны продолжать усиливать давление на Россию. Это имеет решающее значение для Украины и для безопасности Европы", — добавил он.