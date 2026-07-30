Украинская сторона убеждена, что восстановление ОКР противоречит как положениям Олимпийской хартии, так и сложившейся практике CAS

Украина подала иск в CAS против решения МОК по Олимпийскому комитету России Украинская сторона убеждена, что восстановление ОКР противоречит как положениям Олимпийской хартии, так и сложившейся практике CAS

Национальный олимпийский комитет Украины инициировал процедуру обжалования в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения исполкома Международного олимпийского комитета о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России. Соответствующая информация размещена на официальном сайте украинского НОК.

Украинская сторона убеждена, что восстановление ОКР противоречит как положениям Олимпийской хартии, так и сложившейся практике CAS. В своем заявлении НОК также указал, что не были приняты во внимание обстоятельства, послужившие причиной для приостановки членства ОКР.

«НОК Украины подал в CAS заявление об апелляции (Statement of Appeal), в котором просит отменить решение МОК. В своей апелляции НОК Украины обращает внимание, что еще в 2024 году CAS подтвердил законность отстранения ОКР», — говорится в тексте обращения.

7 июля МОК принял решение временно отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем международным федерациям снять ранее введенные ограничения с российских атлетов, признав прежние рекомендации утратившими силу. Однако ряд федераций уже заявили, что их позиция по отношению к российским спортсменам останется неизменной.