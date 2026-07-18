Украина: осуществлена атака на 13 судов российского «теневого флота»

Olga Keskin
18 Июля 2026•Обновить: 18 Июля 2026
Командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди заявил о нанесении ударов по 13 судам РФ в Черном и Азовском морях.
По его словам, среди судов восемь сухогрузов, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир и два плавучих крана.
«В период действия операции СБС «МоЛоЧКа» с 06 по 18 июля Птицами СБС поражено 172 судна из состава теневого флота РФ», – утверждает Бровди в соцсетях.
Между тем в Военно-морских силах Украины сообщили, что «вследствие российского удара сухогруз VENTURO получил значительные повреждения и утратил возможность двигаться».
«К сожалению, среди гражданских лиц имеется погибший. Несмотря на угрозу, военные моряки вышли в море, чтобы оказать помощь», - говорится в сообщении.
«В результате спасательной операции 17 гражданских моряков, граждане Филиппин, были безопасно эвакуированы на берег», - отметили в ВМС.