«В период действия операции СБС «МоЛоЧКа» с 06 по 18 июля Птицами СБС поражено 172 судна из состава теневого флота РФ», – утверждает Бровди

Украина: осуществлена атака на 13 судов российского «теневого флота» «В период действия операции СБС «МоЛоЧКа» с 06 по 18 июля Птицами СБС поражено 172 судна из состава теневого флота РФ», – утверждает Бровди

Командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди заявил о нанесении ударов по 13 судам РФ в Черном и Азовском морях.

По его словам, среди судов восемь сухогрузов, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир и два плавучих крана.

«В период действия операции СБС «МоЛоЧКа» с 06 по 18 июля Птицами СБС поражено 172 судна из состава теневого флота РФ», – утверждает Бровди в соцсетях.

Между тем в Военно-морских силах Украины сообщили, что «вследствие российского удара сухогруз VENTURO получил значительные повреждения и утратил возможность двигаться».



«К сожалению, среди гражданских лиц имеется погибший. Несмотря на угрозу, военные моряки вышли в море, чтобы оказать помощь», - говорится в сообщении.

«В результате спасательной операции 17 гражданских моряков, граждане Филиппин, были безопасно эвакуированы на берег», - отметили в ВМС.