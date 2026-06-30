Marina Mussa
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Республики Корея Чо Хёном в Сеуле. Стороны обсудили развитие политического диалога, экономическое сотрудничество, восстановление Украины, а также вопросы безопасности на фоне углубления связей между Москвой и Пхеньяном. Об этом глава украинского МИД сообщил в соцсети американской компании X во вторник, 30 июня.
По словам украинского министра, переговоры подтвердили прочное и развивающееся сотрудничество между Украиной и Республикой Корея.
«Был рад встретиться с Чо Хёном в Сеуле. Наши переговоры подтвердили прочное и растущее сотрудничество между Украиной и Республикой Корея», - заявил он.
В ходе встречи стороны обсудили пути развития политического диалога на высшем уровне, расширение экономических и деловых связей, привлечение корейских компаний к восстановлению Украины, а также углубление сотрудничества в сфере безопасности.
Украинская сторона проинформировала южнокорейского министра о ситуации на поле боя, мирных усилиях Киева и последних достижениях оборонной промышленности Украины.
Министр также поблагодарил Республику Корея за последовательную поддержку Украины.
«Мы обсудили общие вызовы, возникающие в связи с углублением сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Также мы подробно рассмотрели вопрос северокорейских военнопленных и понимаем, как действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права», - следует из заявления Сибиги.
По итогам переговоров стороны согласились, что дальнейшее развитие сотрудничества между Украиной и Республикой Корея будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и международного права как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.