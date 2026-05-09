Украина: за минувшие сутки в результате обстрелов погибли 5, пострадали 10 человек Местные власти Украины сообщили, что за минувшие сутки нанесены массированные удары по Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областям

В Украине сообщили, что за минувшие сутки нанесены массированные удары по Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областям, в результате которых погибли не менее пяти человек, еще как минимум десять получили ранения.

В Днепропетровской области атакованы два района, в результате чего погибли два человека и еще два пострадали, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

"Два человека погибли, еще двое - получили ранения. Почти 20 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками", - написал он в Телеграме.

Российские войска за сутки совершили более 700 обстрелов по 31 населенному пункту Запорожской области, двое пострадавших, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Всего в течение суток оккупанты нанесли 738 ударов по 31 населенному пункту Запорожской области. Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район", – написал он в Телеграме.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Запорожскую область с помощью дронов: погиб местный житель, еще двое гражданских получили ранения, сообщил Федоров.

По его словам, пострадавших доставили в областную больницу.

В результате обстрела Херсонской области пострадали три человека, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - написал он в Телеграме.

Прокудин отметил, что за прошедшие сутки под дронной атакой и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Камышаны, Садовое, Чернобаевка, Днепровское, Александровка, Софиевка, Понятовка, Токаревка, Змиевка, Томарино, Урожайное, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка, Червоное, Сагайдачное, Нововоронцовка, Тягинка и город Херсон.

В Сумской области в результате более 20 обстрелов семи населенных пунктов в шести районах ранена женщина, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В Черниговской области в результате обстрела вечером 8 мая погибли два человека, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Вчера вечером россия атаковала приграничное село в Новгород-Северском районе. В результате дроновой атаки по сельскохозяйственному предприятию возник пожар. К сожалению, погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Еще один 55-летний мужчина получил травмы", - говорится в сообщении ГСЧС в Телеграме.