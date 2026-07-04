Украина заявила об ударе по российскому истребителю МиГ-29 на аэродроме «Бельбек» в Крыму

Olga Keskin
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
Главное разведывательное управление (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины сообщило об ударе по аэродрому «Бельбек», расположенному в аннексированном РФ Крыму.
«В ночь с 25 на 26 июня 2026 года мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром «Бельбек»», в результате чего уничтожен российский истребитель МиГ 29, - утверждается в сообщении.
Отмечается, что «одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку».
Ориентировочные убытки могут составить десятки миллионов долларов, - добавили в ГУР.
В сообщении также были опубликованы кадры, как утверждается, удара по истребителю МиГ-29.