«В ночь с 25 на 26 июня 2026 года мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром «Бельбек»», в результате чего уничтожен российский истребитель Миг 29, - утверждается в сообщении

Украина заявила об ударе по российскому истребителю МиГ-29 на аэродроме «Бельбек» в Крыму «В ночь с 25 на 26 июня 2026 года мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром «Бельбек»», в результате чего уничтожен российский истребитель Миг 29, - утверждается в сообщении

Главное разведывательное управление (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины сообщило об ударе по аэродрому «Бельбек», расположенному в аннексированном РФ Крыму.

«В ночь с 25 на 26 июня 2026 года мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром «Бельбек»», в результате чего уничтожен российский истребитель МиГ 29, - утверждается в сообщении.

Отмечается, что «одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку».

Ориентировочные убытки могут составить десятки миллионов долларов, - добавили в ГУР.

В сообщении также были опубликованы кадры, как утверждается, удара по истребителю МиГ-29.