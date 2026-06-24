Украина заявила об ударах по заводам на территории РФ

Abdulrahman Yusupov
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
ВС Украины заявили о нанесении ударов по газоперерабатывающему и гелиевому заводам в Оренбургской области РФ. Об этом говорится в сообщении ВСУ Украины в Nелеграм-канале.
Согласно информации, удар был нанесен в ночь на 24 июня.
Отмечается, что расстояние до целей составило более 1 200 км от линии боевого соприкосновения.
По данным украинских военных, на территории предприятий возник пожар.
Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газохимических комплексов мира. Он был введен в эксплуатацию в 1974 году. Мощность предприятия составляет 45 млрд кубометров газа в год.