Согласно сообщению ВСУ, расстояние до целей составило более 1 200 км от линии боевого соприкосновения

Украина заявила об ударах по заводам на территории РФ Согласно сообщению ВСУ, расстояние до целей составило более 1 200 км от линии боевого соприкосновения

ВС Украины заявили о нанесении ударов по газоперерабатывающему и гелиевому заводам в Оренбургской области РФ. Об этом говорится в сообщении ВСУ Украины в Nелеграм-канале.

Согласно информации, удар был нанесен в ночь на 24 июня.

Отмечается, что расстояние до целей составило более 1 200 км от линии боевого соприкосновения.

По данным украинских военных, на территории предприятий возник пожар.

Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газохимических комплексов мира. Он был введен в эксплуатацию в 1974 году. Мощность предприятия составляет 45 млрд кубометров газа в год.