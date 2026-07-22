Украина запросила экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Черном море

Olga Keskin
22 Июля 2026•Обновить: 22 Июля 2026
Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности в связи с остановкой движения судов по морскому коридору в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
«Украина обратилась с запросом о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки России на свободу судоходства в Черном море», - написал Сибига в Телеграм-канале.
Глава МИД утверждает, что Россия якобы «держит глобальную продовольственную сохранность в заложниках».
«Только за последние несколько дней Россия атаковала по меньшей мере три гражданских грузовых судна. Десятки членов экипажей погибли или получили ранения. Сегодня через украинский морской коридор в Черном море не прошло ни одно судно – как раз в разгар сезона сбора урожая. Это преднамеренный акт экономического и гуманитарного террора», - считает Сибига.
По мнению главы МИД, мишенью РФ стали «глобальные продовольственные рынки в Черном море».
«Если этот террор будет продолжаться, миллионы семей в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен на продовольствие и голодом», - сказал Сибига.
Украина обратилась с запросом о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля, – добавил глава МИД Украины.