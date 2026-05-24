Украина запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с ударом по Киеву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил украинским миссиям при международных организациях инициировать срочное созыв заседания Совета Безопасности ООН, а также совместного заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ в связи с ракетным ударом РФ по Киеву. Об этом он сообщил в соцсети американской компании Х.

По словам Сибиги, украинские дипломатические миссии должны максимально использовать многосторонние механизмы реагирования на вчерашний «варварский ракетный удар» по столице.

Отдельно министр заявил, что Украина настаивает на немедленном созыве заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания структур ОБСЕ по вопросам безопасности.

По его мнению, ситуация требует решительных и скоординированных действий международного сообщества.

Глава МИД призвал партнеров к совместным многосторонним шагам, направленным на «сдерживание» России и достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

В результате ночной массированной атаки по Украине пострадали около 100 человек, еще четверо погибли. Об этом сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

Зеленский сообщил, что противник применил 90 ракет разных типов, включая 36 баллистических. «Также запущено 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить», - отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что больше всего попаданий зафиксировано в Киеве, главной целью этой атаки стала именно столица.