Обучение украинских пилотов и ремонтно-технического персонала во Франции начнётся уже в этом году

Украина заказала у Франции первые 16 истребителей «Rafale» Обучение украинских пилотов и ремонтно-технического персонала во Франции начнётся уже в этом году

Украина и Франция подписали первый контракт масштабной программе, предусматривающей закупку 100 истребителей «Rafale».

Согласно совместному заявлению президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, Украина сделала первый шаг на пути к перевооружению своих ВВС: Франция подтвердила заказ на истребители «Rafale» и новые проекты в области оборонного сотрудничества.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в социальной сети американской компании Х.

«Украина закупит первые 16 истребителей «Rafale» для нашей боевой авиации вместе с комплектом вооружения. Обучение наших пилотов и ремонтно-технического персонала во Франции начнётся уже в этом году. После этого первые четыре самолёта будут поставлены Вооружённым силам Украины. Мы систематически развиваем боевой потенциал Украины«, - отметил президент.

По его словам, Украина получит также лицензии на производство очень мощного оружия — ракет SCALP, бомб AASM и ракет Aster 30 в сотрудничестве с Италией. Франция также будет работать с Украиной и другими партнерами над противоракетной программой FREYJA — нашей уникальной силой будущего.

«Украина первой получит новые усовершенствованные франко-итальянские системы SAMP/T NG. Это высокоэффективные противоракетные системы. Франция также предоставит две батареи SAMP/T для укрепления нашей обороны уже в этом году. Франция и Италия также ускорят поставки ракет Aster 30 к октябрю этого года», - сообщил Зеленский.