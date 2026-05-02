Украина готова к сотрудничеству с Японией в сфере дронов и беспилотных систем Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Украина «готова поделиться с Японией своим опытом, полученным на поле боя»

Украина «готова» к сотрудничеству с Японией в сфере беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем, заявил глава украинского МИД, отметив, что страна намерена использовать свой боевой опыт для укрепления связей в сфере безопасности и экономики с партнерами.

Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, сделанное в эксклюзивном интервью агентству Kyodo News, прозвучало после того, как источники сообщили, что Япония рассматривает возможность внедрения дронов, разработанных и усовершенствованных Украиной в ходе борьбы с полномасштабным вторжением России, начавшимся в феврале 2022 года.

Украина «готова поделиться с Японией своим опытом, полученным на поле боя», — сказал он, добавив, что страна «открыта для взаимодействия, исходя из уровня готовности японской стороны».

Глава МИД заявил, что Киев заинтересован в диалоге на высоком уровне, в том числе в возможной встрече президента Владимира Зеленского и премьер-министра Японии Санаэ Такаити на предстоящем саммите «Группы семи», который состоится в июне во Франции. Сибига сообщил, что планирует посетить Японию во второй половине года.



Андрей Сибига также призвал США не ослаблять санкционное давление на Россию, предостерегая от любых временных исключений в отношении российской нефти.

«Сейчас не время ослаблять давление на Россию», — сказал он, назвав роль США в достижении мира «решающей».



Украинский министр считает, что любые решения об ослаблении или снятии санкционного давления на Россию являются ошибочными и замедляют мирные усилия и мирный процесс».



26 апреля Зеленский объявил, что экспорт оружия «станет реальностью» после того, как ключевые детали будут одобрены на государственном уровне.



По словам Сибиги, новый формат сотрудничества под названием Drone Deals, охватывающий производство и поставку дронов, ракет, боеприпасов и другого военного оборудования, а также обмен технологиями и интеграцию с системами обороны партнеров, уже реализуется со странами Ближнего Востока и Персидского залива, Европы и Кавказа.