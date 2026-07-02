Украина: в результате ночных атак Киева погибли 13, пострадали 86 человек Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров "безотлагательно" принять решения о поставках систем ПВО

В результате ночных атак в столице Украине Киеве погибли 13 человек, еще 86 пострадали, сообщают местные власти.



По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), число погибших в результате атак в Киеве возросло до 13,

Телеграме ГСЧС.

Между тем, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о росте числа пострадавших до 86.

"Уже 86 пострадавших в столице в результате ночной атаки врага. 70 из них госпитализированы", – написал он в Телеграме.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров "безотлагательно" принять решения о поставках систем противовоздушной обороны и усилении "санкционного давления на Россию" после ночной атаки на Киев.



Глава украинского МИД заявил, что "российские войска нанесли удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры", назвав произошедшее "тяжким военным преступлением". По его словам, Украина информирует об атаке всех международных партнеров и организации, призывая "обеспечить привлечение виновных к ответственности" и "дать решительный ответ".

Сибига подчеркнул, что во время рабочего визита в Японию намерен обсудить произошедшее с иностранными коллегами, а также "призвать к усилению давления на Россию и увеличению поддержки Украины".

Министр заявил, что решения о поставках Украине систем ПВО и ракет, усилении санкционного давления на Россию, а также расширении помощи Киеву, включая поддержку энергетического сектора, должны быть приняты "сейчас, а не потом".