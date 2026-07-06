Украина: в результате ночной атаки Киева погибли 11 человек В Киеве 7 июля объявлен днем траура по погибшим

В результате ночной атаки украинской столицы погибли 11 человек, еще 46 получили ранения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"По данным медиков, на данный момент число жертв ночной атаки противника на Киев составляет 11 человек. Один из раненых мужчин утром скончался в больнице. Пострадали 46 человек. Из них 27 были госпитализированы, в том числе трое детей", - написал он в Телеграме.

По данным мэра, разрушения и повреждения зафиксированы в четырех районах города.

"Наиболее сильно пострадал Подольский район. Также есть попадания в жилые многоквартирные дома в Дарницком районе. На местах попаданий продолжают работать спасатели и медики", - добавил Кличко.

Кличко позже сообщил, что 7 июля в Киеве побъявлен днем траура.

"Завтрашний день, 7 июля, в Киеве объявлен днем траура в память о жертвах самой массированной атаки противника на столицу. В этот день на всех коммунальных зданиях города будут приспущены флаги. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности. 7 июля в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия", - написал он в Телеграме.