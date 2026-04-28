Украина: в воздушном пространстве страны обезврежены 95 БПЛА

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 123 ударных БПЛА, из которых 95 были сбиты или подавлены силами ПВО.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграм.

В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 16 локациях,.

В результате атак по нескольким регионам Украины за сутки погибли не менее трех человек, еще более 15 получили ранения. Удары пришлись по Чугуеву, Кривому Рогу, Сумской области, Запорожью и Николаеву.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ атаковали Чугуев беспилотником. «Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, еще один – пострадал», – написал он в своем Телеграм-канале.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа заявил, что в Кривом Роге в результате ударов по объекту инфраструктуры погиб 40-летний мужчина, еще пятеро мужчин получили ранения. «Враг нанес несколько ударов. Повреждена инфраструктура», – отметил он.

Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что в Сумской области в Ямпольской громаде в результате авиаудара управляемыми авиабомбами пострадали четыре человека, повреждены детский сад и жилые дома. Под завалами людей не обнаружено.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в Запорожье в результате атаки ранения получили двое мужчин 40 и 45 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что в Николаеве после атаки беспилотников типа «Shahed» в больницу обратился 60-летний мужчина с легкими ранениями. Кроме того, Очаковская громада была атакована FPV-дроном, пострадавших нет.

По данным Национальной полиции Украины, в Сумской области под огнем находились 19 населенных пунктов. В Шосткинской громаде погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. По фактам обстрелов открыты уголовные производства.

Также Иван Федоров сообщил, что за сутки по 45 населенным пунктам Запорожской области было нанесено 614 ударов. В Запорожском районе ранены две женщины, зафиксированы десятки повреждений жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.