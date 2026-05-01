Украина: в воздушном пространстве страны обезврежены 190 БПЛА

Elmira Ekberova
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 210 ударных БПЛА, из которых 190 были сбиты или подавлены силами ПВО.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграм.
В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
По данным местных властей, в результате обстрелов за прошедшие сутки в Украине погиб один человек, ранения получили по меньшей мере 16 мирных жителей в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.
Удары были зафиксированы по Харькову и 19 населенным пунктам области, районам Днепропетровской области, Одессе и региону, а также по четырем населенным пунктам Херсонской громады.
В Харьковской области, по данным главы ОВА Олега Синегубова, пострадали пять человек.
"В г. Харьков получил ранения 36-летний мужчина; в с. Дегтяри Богодуховской громады пострадали 46-летний и 72-летний мужчины; в с. Тарановка Змиевской громады получили травмы 19-летний мужчина и 14-летний парень", – написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированной атаке дронов по пяти районам города, повреждены автомобили и АЗС, есть пострадавшие, их количество уточняется.
В Днепропетровской области, по словам главы ОВА Александра Ганжи, пострадал один человек.
"Один человек получил ранения. Почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией", - написал он в Телеграме.
В Одесской области в результате атаки дронов пострадали два человека, повреждены жилые дома и портовая инфраструктура.
"Этой ночью Россия снова массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области: пострадало два человека", - сообщил глава ОВА Олег Кипер.
В Херсонской громаде, по данным главы ГВА Ярослава Шанько, один человек погиб и восемь получили ранения.
"За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Херсонской громады. В результате российских атак в Херсонской громаде 1 человек погиб, 8 - получили ранения", - написал он в Телеграме.