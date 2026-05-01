Украина: в воздушном пространстве страны обезврежены 190 БПЛА По данным месных властей, в результате обстрелов за прошедшие сутки в Украине погиб один человек, ранения получили по меньшей мере 16 мирных жителей

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 210 ударных БПЛА, из которых 190 были сбиты или подавлены силами ПВО.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграм.

В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

По данным местных властей, в результате обстрелов за прошедшие сутки в Украине погиб один человек, ранения получили по меньшей мере 16 мирных жителей в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.

Удары были зафиксированы по Харькову и 19 населенным пунктам области, районам Днепропетровской области, Одессе и региону, а также по четырем населенным пунктам Херсонской громады.

В Харьковской области, по данным главы ОВА Олега Синегубова, пострадали пять человек.

"В г. Харьков получил ранения 36-летний мужчина; в с. Дегтяри Богодуховской громады пострадали 46-летний и 72-летний мужчины; в с. Тарановка Змиевской громады получили травмы 19-летний мужчина и 14-летний парень", – написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированной атаке дронов по пяти районам города, повреждены автомобили и АЗС, есть пострадавшие, их количество уточняется.

В Днепропетровской области, по словам главы ОВА Александра Ганжи, пострадал один человек.

"Один человек получил ранения. Почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией", - написал он в Телеграме.

В Одесской области в результате атаки дронов пострадали два человека, повреждены жилые дома и портовая инфраструктура.

"Этой ночью Россия снова массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области: пострадало два человека", - сообщил глава ОВА Олег Кипер.

В Херсонской громаде, по данным главы ГВА Ярослава Шанько, один человек погиб и восемь получили ранения.

"За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Херсонской громады. В результате российских атак в Херсонской громаде 1 человек погиб, 8 - получили ранения", - написал он в Телеграме.