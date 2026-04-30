Украина: в воздушном пространстве страны обезврежены 172 БПЛА

Elmira Ekberova
30 Апрель 2026•Обновить: 30 Апрель 2026
Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 206 ударных БПЛА, из которых 172 были сбиты или подавлены силами ПВО.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 172 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграм.
В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
В результате ночной массированной атаки беспилотников по Одессе пострадали 18 человек, девять из которых госпитализированы, сообщил глава Одесской городской военной администрации Олег Кипер.
"К сожалению, на утро известно о 18 пострадавших, 9 из которых госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – написал Кипер в Телеграме.