Воздушные силы ВС Украины сообщили о попадании баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА на 22 локациях

Украина: в воздушном пространстве страны обезврежены 172 БПЛА

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 206 ударных БПЛА, из которых 172 были сбиты или подавлены силами ПВО.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 172 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграм.

В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

В результате ночной массированной атаки беспилотников по Одессе пострадали 18 человек, девять из которых госпитализированы, сообщил глава Одесской городской военной администрации Олег Кипер.

"К сожалению, на утро известно о 18 пострадавших, 9 из которых госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – написал Кипер в Телеграме.