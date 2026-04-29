Украина: в воздушном пространстве страны обезврежены 154 БПЛА В результате обстрелов и атак беспилотников за сутки в Украине погибли по меньшей мере два человека, ранения получили 20 человек

Воздушные силы ВС Украины сообщили об атаке территорий 171 ударном БПЛА, из которых 154 были сбиты или подавлены силами ПВО.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", – говорится в сообщении в Телеграм.

В сообщении отмечается, что зафиксировано попадание 12 дронов на 10 локациях.

В результате обстрелов и атак беспилотников за сутки в Украине погибли по меньшей мере два человека, ранения получили 20 человек в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

В Донецкой области зафиксировано 19 обстрелов. По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, погибли два человека, есть раненые и разрушения жилых домов и инфраструктуры.

"В Краматорске ранен человек, повреждены три многоэтажных дома, почта и административное здание; в Камышевахе погиб человек. В Самойловке Новодонецкой громады поврежден дом. В Кондратовке Дружковской громады погиб человек", – говорится в сообщении в телеграм-канале.

В Харьковской области ночью беспилотники атаковали город и пригороды, пострадали восемь человек. В областной прокуратуре сообщили о начале расследования по фактам военных преступлений.

"Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

В Херсонской области, по словам главы ОВА Александра Прокудина, ранения получили семь человек.

"Из-за российской агрессии семь человек получили ранения", – написал он в Телеграме.

В Одесской области в результате массированной атаки пострадали два человека, разрушены больница и жилые дома, повреждена инфраструктура.

"Тяжелая ночь для юга Одесской области. В результате массированной вражеской атаки подверглись значительным разрушениям больница и жилые дома, возник пожар в заповеднике. Пострадали два человека: 47-летний мужчина и 56-летняя женщина. Женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями, ее состояние врачи оценивают как тяжелое", – сообщил глава ОВА Олег Кипер.

В Запорожской области за сутки зафиксировано 833 удара по 43 населенным пунктам, ранения получили три человека.

"В течение суток оккупанты нанесли 833 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области. Три человека получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району", — написал в Телеграме глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.