Украина вводит режим перемирия с Россией с полуночи 6 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая (21:00 GMT).

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая», - отметил он

По его словам, Киев не получал никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

До этого заявления Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. Он добавил, что украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы.

