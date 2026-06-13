Украина ввела санкции против 10 российских операторов связи и интернет-провайдеров

Abdulrahman Yusupov, Elmira Ekberova
13 Июня 2026•Обновить: 13 Июня 2026
Украина ввели санкции против десяти российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие соответствующее решение СНБО.
Согласно информации, в санкционный список вошли компании, предоставляющие конфиденциальные каналы связи, обеспечивающие интернет на подконтрольных РФ территориях Украины и транслирующие российские телеканалы.
Среди подсанкционных объектов оказались, "Луганские коммуникации" и "Мобильные коммуникационные системы",федеральный оператор спутниковой связи "Амтел-связь" и предприятие "Космическая связь".