Под ограничения Киева попали компании, которые, по утверждению украинской стороны, связаны с поставками для российского ВПК

Украина ввела санкции против белорусских предприятий и окружения Лукашенко Под ограничения Киева попали компании, которые, по утверждению украинской стороны, связаны с поставками для российского ВПК

Власти Украины ввели санкции против белорусских предприятий, которые, по утверждению Киева, «обеспечивают российский военно-промышленный комплекс», а также против лиц из ближайшего окружения президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Текст документа опубликовала пресс-служба украинского президента в среду, 29 апреля.

В сообщении приводятся слова Зеленского о необходимости усиления давления на Россию и ее союзников. По его утверждению, санкции должны стать «сигналом партнерам» о необходимости снижать интенсивность конфликта. Зеленский также заявил, что необходимо не допустить вовлечения Белоруссии в боевые действия и «операций против других европейских стран».

В санкционный список вошли 16 граждан Беларуси и 11 юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали белорусские предприятия, которые, по версии украинской стороны, «производят комплектующие и продукцию для артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, используемых российскими военными».

Среди них названы компании «Ольса», Минский завод «Термопласт» и Ковальский завод тяжелых штамповок. Кроме того, санкции введены против республиканского унитарного производственного предприятия «ИК-9», выпускающего упаковку для снарядов, а также компании «НефтеХимДиагностика», где, как утверждается, проводятся испытания боеприпасов.

Ограничения также затронули Витебский завод электроизмерительных приборов, который, по данным Киева, «поставляет оборудование для ремонта и модернизации российской бронетехники», а также предприятие «Радиотехника», производящее компоненты для военной техники.

Помимо этого, санкции введены против завода, занимающегося ремонтом российских самолетов семейств Ту, Як и Ил.

Среди физических лиц в санкционный список включен близкий соратник Лукашенко Виктор Шейман. В сообщении офиса Зеленского утверждается, что он причастен к организации схем обхода международных санкций, введенных против российских и белорусских компаний, а также к деятельности так называемых «эскадронов смерти».

Также санкции введены против сыновей Лукашенко - Виктор Лукашенко и Дмитрий Лукашенко. Киев обвиняет их в содействии экспорту продукции в обход международных ограничений, поставках товаров двойного назначения и реэкспорте через территорию Белоруссии.