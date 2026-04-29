Украина ввела новые санкции против российских физических лиц и судов

Украина ввела новые санкции против российских физических и юридических лиц, а также против судов, которые Киев относит к так называемому «теневому флоту» РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в среду, 29 апреля.

По его словам, первый санкционный список касается «лиц, которых украинская сторона считает причастными к вывозу украинских детей с территорий, находящихся под контролем России. В него вошли представители российских государственных структур, коллаборационисты и пропагандисты».

Во второй санкционный пакет включены 23 судна, которые, как утверждает Киев, используются Россией для экспорта нефти. Зеленский отметил, что часть этих судов уже находится под санкциями стран-партнеров Украины.

Президент Украины также сообщил, что Киев ведет работу по синхронизации собственных санкционных режимов с ограничительными мерами западных союзников.

Кроме того, по словам Зеленского, в ближайшее время Украина планирует представить еще один пакет санкций, который он назвал «особенно важным».