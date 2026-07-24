Ташкент намерен превратить стратегическое положение страны в один из главных центров региональной логистики

Узбекистан стремится стать ключевым логистическим узлом Евразии Ташкент намерен превратить стратегическое положение страны в один из главных центров региональной логистики

Не имеющий прямого выхода к морю Узбекистан ускоряет инвестиции в развитие транспортной и логистической инфраструктуры, рассчитывая превратить свое стратегическое расположение на пересечении Среднего коридора, железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан и Трансафганского маршрута в преимущество и стать региональным логистическим центром.

Согласно утвержденному правительством плану развития транспортной и логистической инфраструктуры, в различных регионах страны будут созданы новые логистические центры, интегрированные в международные транспортные коридоры. Кроме того, предусмотрено увеличение пропускной способности пограничных переходов и цифровизация таможенных процедур.

Узбекистан располагает около 4 тыс. км международных транзитных коридоров и 4,7 тыс. км железных дорог. Логистические центры в Ташкенте, Навои и Намангане планируется развивать по модели «сухих портов», а грузовые мощности аэропорта Навои будут расширены.

К 2030 году около 4 тыс. км международных автомобильных дорог, соединяющих восток и запад, север и юг страны, планируется привести в соответствие с международными стандартами и превратить в современные транзитные коридоры.

Ставка на кратчайший маршрут между Китаем и Европой

Узбекские власти ожидают, что после завершения строительства железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан и реализации проекта Трансафганской железной дороги страна станет одним из ключевых звеньев одного из самых коротких сухопутных маршрутов между Тихоокеанским регионом и Европой.

Ожидается, что запуск этих маршрутов позволит сократить сроки доставки грузов примерно до восьми дней, упростит доступ к портам Пакистана на Индийском океане и откроет выход на рынок Южной Азии с населением около 2 млрд человек.

По оценкам властей, привлечение дополнительных 15–20 млн тонн транзитных грузов ежегодно сможет приносить экономике страны до 600 млн долларов дополнительного дохода, обеспечить привлечение около 3 млрд долларов иностранных инвестиций в логистическую отрасль и создать почти 50 тыс. постоянных рабочих мест.

Новые логистические центры

В рамках программы развития транспортно-логистическими хабами станут Ханабад в Андижанской области, Ангрен, Янгиюль и Ахангаран в Ташкентской области, Алат в Бухарской области, а также Термез в Сурхандарьинской области.

Ханабад будет развиваться как входные ворота маршрутов Китай — Центральная Азия — Каспий — Кавказ — Европа и Трансафганского коридора. Алат станет главным логистическим центром Среднего коридора, а Термез — ключевым узлом Трансафганского маршрута.

Также планируется интеграция терминалов и складов в цифровые платформы, внедрение систем онлайн-отслеживания грузов, электронной регистрации транспорта и расширение применения принципа «единого окна» на пограничных пунктах.

Доля Среднего коридора более чем удвоилась

Заместитель премьер-министра и министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров заявил на совещании в Ташкенте, что развитие региональной транспортной связанности является для страны не только вопросом логистики, но и ключевым условием выхода на мировые рынки.

По его словам, если в 2021 году доля Среднего коридора в общем объеме грузоперевозок Узбекистана составляла 12%, то к 2025 году она выросла до 28%.

Кучкаров отметил, что этого удалось добиться благодаря электрификации железных дорог, инвестициям в дорожную инфраструктуру и развитию мультимодальных перевозок.

Он сообщил, что в прошлом году в транспортно-логистический сектор было инвестировано около 2,1 млрд долларов, а совместно с международными партнерами реализуются инфраструктурные проекты общей стоимостью более 14 млрд долларов.

По словам министра, проекты Среднего коридора, железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан и Трансафганской железной дороги обеспечат странам Центральной Азии диверсифицированные и надежные транспортные маршруты в восточном, западном и южном направлениях, укрепив позиции региона в мировой торговле.

Трансафганская железная дорога

Не имеющий выхода к морю Узбекистан, окруженный государствами, также не имеющими выхода к морю, рассматривает строительство Трансафганской железной дороги как один из стратегических проектов, который позволит получить кратчайший доступ к мировым рынкам через пакистанские порты.

В феврале 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали дорожную карту по строительству железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. В июле 2023 года на трехсторонней встрече в Исламабаде был утвержден окончательный маршрут линии: Термез — Найбабад — Майданшахр — Логар — Харлачи.

В июле 2025 года в Кабуле министры иностранных дел трех стран подписали соглашение о завершении подготовки технико-экономического обоснования проекта.

Протяженность линии составит около 573 км, ориентировочная стоимость — 4,6 млрд долларов. После завершения строительства срок доставки грузов из Узбекистана в пакистанские порты сократится с 30 до 5 дней, объем перевозок на первом этапе увеличится втрое, транспортные расходы снизятся вдвое, а время доставки уменьшится примерно в шесть раз.

Железная дорога Китай—Кыргызстан—Узбекистан

Еще одним ключевым элементом логистической стратегии страны является железная дорога Китай—Кыргызстан—Узбекистан.

Линия протяженностью около 523 км соединит китайский Кашгар через территорию Кыргызстана с Андижанской областью Узбекистана.

После начала строительства в декабре 2024 года проект предусматривает сокращение сроков доставки грузов на 7–10 дней и достижение годовой пропускной способности от 7 до 20 млн тонн.

Стоимость проекта оценивается в 4,7–8 млрд долларов. Железная дорога рассматривается как один из важнейших транспортных проектов китайской инициативы «Пояс и путь» в Центральной Азии.

«Узбекистан усиливает свои позиции в Евразии»

Эксперт по логистике Рустам Алиев заявил «Анадоу», что реализуемые Узбекистаном проекты направлены на превращение страны не просто в транзитную территорию, а в полноценный региональный логистический центр, где грузы будут храниться, перерабатываться и перераспределяться.

По его словам, важнейшую роль в достижении этой цели играют логистические центры и «сухие порты».

Алиев подчеркнул, что Узбекистан является единственной страной Центральной Азии, одновременно участвующей в проектах Среднего коридора, железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан и Трансафганской железной дороги, что обеспечивает ему серьезное стратегическое преимущество.

«Эти три маршрута формируют взаимодополняющую логистическую сеть. Находясь на пересечении международных транспортных коридоров по направлениям восток—запад и север—юг, Узбекистан укрепляет свои позиции в евразийской торговой цепочке. В ближайшие годы, по мере роста грузопотока между Китаем и Европой, страна имеет все шансы стать главным логистическим и распределительным центром Центральной Азии», — сказал эксперт.