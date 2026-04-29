Узбекистан и Сингапур наметили пути развития политико-дипломатического сотрудничества

В Ташкенте состоялся четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Сингапура. Об этом пресс-служба МИД Узбекистана сообщила в среду, 29 апреля.

Делегации сторон возглавили заместители министров иностранных дел Бобур Усманов и Кевин Чок.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обзор состояния и перспектив развития политико-дипломатического сотрудничества.

Особое внимание было уделено активизации взаимодействия в торгово-инвестиционной сфере, расширению образовательных и культурно-гуманитарных связей, а также углублению диалога в рамках международных организаций.

Стороны с удовлетворением отметили интенсивность контактов на различных уровнях, диверсификацию взаимной торговли и успешную реализацию совместных инвестиционных проектов в пищевой и химической промышленности, а также в сельском хозяйстве.

Достигнуты договоренности по активизации обменов в сфере образования и подготовки кадров, а также расширению туристических потоков.

Кевин Чок подчеркнул, что сингапурские политические и деловые круги с большим интересом наблюдают за масштабами реформ в Узбекистане, которые способствуют росту национальной экономики и укреплению международного авторитета государства.

Участники встречи обсудили задействование неиспользованного потенциала сотрудничества и определили новые перспективные направления взаимодействия, включая график предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях.

В завершение переговоров состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

- Глава МИД Узбекистана: достигнутые договоренности укрепят взаимное сотрудничество

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества с Сингапуром. «Рады принять Е.П. Кевина Чока, заместителя министра иностранных дел Республики Сингапур»,- написал глава узбекской дипломатии в Telegram-канале в среду, 29 апреля.

На встрече отмечен значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщил министр. «Приветствовали итоги состоявшегося сегодня очередного раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.



Выразили уверенность в том, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества»,- добавил он.