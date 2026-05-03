Узбекистан и Саудовская Аравия обсудили расширение инвестиционного партнерства Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии Аль-Саифом

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии Фахадом бин Абдулажалилом Аль-Саифом.

Об этом глава узбекской дипломатии сообщил в Telegram-канале в воскресенье, 3 мая.

В ходе переговоров подчеркнули, что сотрудничество последовательно развивается на основе взаимного доверия и уважения, а также отметили рост масштабов и качества нашего инвестиционного партнерства, отметил Саидов.

По его словам, состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению отношений двух стран и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия.

«Пригласили саудовских партнеров принять участие в предстоящем Ташкентском международном инвестиционном форуме в июне текущего года. Выразили уверенность, что сегодняшний диалог будет способствовать дальнейшему укреплению нашего многопланового партнерства»,- отметил министр.