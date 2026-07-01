Ulviyya Amoyeva
01 Июля 2026•Обновить: 01 Июля 2026
В Маскате состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Султаната Оман.
Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, делегации возглавили первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжон Аълоев и заместитель министра иностранных дел Султаната Оман Халифа аль-Харисий.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы укрепления политического диалога между двумя государствами, развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также расширения взаимодействия в рамках международных организаций.
Стороны также обстоятельно обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.